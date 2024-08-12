Три аркалыкские учительницы взяли миллионные кредиты в Костанае и отправили на «безопасный» счёт

Более сорока процентов из всех зарегистрированных в этом году в Костанае преступлений, составляют мошенничества. Полицией их зарегистрировано 667, на сотню больше, чем в прошлом году. Эту проблему сегодня обсуждали в городском акимате. Глава костанайской полиции Булат Иманов сообщил, что жители уже перечислили мошенникам более 360 миллионов тенге, и привел примеры самых распространенных на данный момент преступных схем аферистов.

Как сообщил Булат Иманов, по указанию мошенников, которые представлялись «сотрудниками нацбезопасности», три аркалыкские учительницы приехали в Костанай, где взяли кредиты на 3,5 миллиона каждая. Деньги они положили на якобы «безопасные» счета.

«Интересно, при допросе наших потерпевших, каждый говорит, что он знает о фактах интернет-мошенничества, но как попадается на эти уловки, никто ответить не может. С начала года нами задержано восемь лиц, которые совершили 93 факта интернет-мошенничества. Это жители нашего города, они все осуждены», — сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

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