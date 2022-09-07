Обращение жителя Костаная к Главе государства прокомментировали в облсуде

Житель Костанайской области Шарафутдинов обратился к Главе государства, отметив, что сотрудники акимата подделали подписи на документах, на основании которых суды вынесли решения, и он потерял дом своего дедушки.

По данному факту областной суд сообщает следующее.

Спорный дом в 90 квадратных метров принадлежал В.Маливец, имевшего двух дочерей – Е.Шарафутдинову и Л.Бережецкую.

В 1984 году Маливец подарил этот дом старшей дочери – Бережецкой.

По договору дарения, даритель безвозмездно передает одаряемому вещь в собственность. Договор считается заключенным в момент передачи имущества.

Распоряжением Кустанайской городской администрации от 11.11.1994 Бережецкой предоставлено право пожизненного наследуемого владения на занятый домом участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Бережецкая с 1976 года проживает в Российской Федерации. В суде она подтвердила, что разрешила своей сестре проживать в доме, но в 1991 году через суд добилась решения о её выселении.

В 2003 году Маливец умер.

В 2018 году Бережецкая получила госакт на право частной собственности на участок.

Шарафутдинова, имея оригиналы всех правоустанавливающих документов, достоверно знала, что отец подарил дом Бережецкой.

В 2019 году Шарафутдинова обратилась в суд с иском к Бережецкой о признании права собственности на дом. Позже сама просила оставить иск без рассмотрения, отозвав его.

В 2020 году Бережецкая продала дом Айкадамовой за 3,5 млн тенге. Но Шарафутдинова не впустила в дом покупателя, которая обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и выселении Шарафутдиновых.

Шарафутдинова направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Истец посчитала, что ее сестра не имеет права владеть домом с участком в Казахстане, т.к. является иностранной гражданкой. Но в Земельном кодексе такого запрета нет.

Суд с выездом на место установил, что Шарафутдиновы не проживают в спорном доме, зарегистрированы по другому адресу. Дом долгое время пустует, находится в заброшенном состоянии. Это подтверждается фотографиями, показаниями соседей, рапортом участкового инспектора и актом судебного пристава.

Право собственности на дом влечет за собой право собственности на занимаемый им участок. Эти права неотделимы друг от друга (п.1 ст.52 Земельного кодекса).

Договор дарения – основание возникновения права собственности у Бережецкой – Шарафутдинова не оспаривала.

Суд удовлетворил иск Айкадамовой и выселил Шарафутдиновых. Шарафутдиновой отказано в иске о признании договора купли-продажи недействительным.

Это решение суда в апреле 2021-го апелляция оставила в силе.

Оспорила эти судебные акты Шарафутдинова только через 10 месяцев. Т.е. она пропустила срок обжалования – 6 месяцев, обратившись в кассацию на 4 месяца позже положенного по закону.

Верховный Суд в связи с этим возвратил ходатайство Шарафутдиновой о пересмотре судебных актов.

P.S. Ранее правоохранительными органами были тщательно проверены доводы обратившегося по факту мошеннических действий и подделке документов. Эти доводы не нашли своего подтверждения и соответствующее уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

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