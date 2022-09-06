Токаев выслушал попросившего у него помощи жителя Костаная

Кадр из видео: Telegram-канал / «Борт №1»
Житель Костаная обратился к Касым-Жомарту Токаеву, когда Президент подошел к сельчанам во время своей поездки в регион. Видео с состоявшимся между ними разговором опубликовал Telegram-канал «Борт № 1», передает Tengrinews.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В начале беседы Президент отодвинул в сторону своего охранника, который стоял между ним и молодым человеком.
Костанаец рассказал Главе государства, что он и его родные пытаются вернуть семейный дом, который «продали, подделав документы через акимат Костаная». На уточняющий вопрос Касым-Жомарта Токаева, как так вышло, собеседник пояснил, что семья затянула с переоформлением документов.
Президент Казахстана пообещал, что разберется с этой ситуацией.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: