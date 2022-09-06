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Токаев выслушал попросившего у него помощи жителя Костаная

Кадр из видео: Telegram-канал / «Борт №1»

Житель Костаная обратился к Касым-Жомарту Токаеву, когда Президент подошел к сельчанам во время своей поездки в регион. Видео с состоявшимся между ними разговором опубликовал Telegram-канал «Борт № 1», передает Tengrinews.kz.

В начале беседы Президент отодвинул в сторону своего охранника, который стоял между ним и молодым человеком.

Костанаец рассказал Главе государства, что он и его родные пытаются вернуть семейный дом, который «продали, подделав документы через акимат Костаная». На уточняющий вопрос Касым-Жомарта Токаева, как так вышло, собеседник пояснил, что семья затянула с переоформлением документов.

Президент Казахстана пообещал, что разберется с этой ситуацией.

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