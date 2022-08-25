Обстоятельства гибели женщины расследуют полицейские в Костанайской области

По информации сотрудников пресс-службы департамента полиции региона, на пульт «102» отдела полиции Рудного 24 августа поступило телефонное сообщение.

«На проспекте Комсомольский, возле дома №36, обнаружено тело женщины. Она была мертва. Сейчас предполагается, что 43-летняя гражданка выпрыгнула с балкона 4 этажа жилого дома. Обстоятельства произошедшего выясняются. Подобные дела, обычно, возбуждаются по статье «Доведение до самоубийства», — говорится в сообщении областного ведомства.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

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