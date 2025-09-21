 Ya Metrika Fast
USD 541.19 EUR 636.44 RUB 6.49

Очереди на границе с Россией объяснили в Минтрансе Казахстана

— Сегодня, 13:47
Изображение для новости: Очереди на границе с Россией объяснили в Минтрансе Казахстана

Как сообщает министерство транспорта РК, в рамках поручения Руководства страны Министерства транспорта Республики Казахстан совместно с Пограничной службой РК осуществлен выезд на автомобильные пункты пропуска, обеспечивающие пересечение государственной границы с Российской Федерацией и играющие ключевую роль в транспортной логистике страны.

В ходе выезда осуществлён детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.

По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне РК.

Данные обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны Российской Федерации. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.