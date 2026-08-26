Очередники смогут сами выбирать арендное жильё в сёлах Казахстана





В Казахстане изменится механизм предоставления арендного жилья в сельских населённых пунктах. С 31 августа граждане, состоящие на учёте нуждающихся в жилье, смогут самостоятельно выбирать подходящий дом или квартиру в пределах своего района, сообщает Комитет по делам строительства и ЖКХ.

Речь идёт о недвижимости, построенной или приобретённой местными исполнительными органами за счёт государственного бюджета.

Первый приём заявлений по новым правилам пройдёт с 1 по 7 сентября 2026 года на портале Baspana Market. Участвовать смогут граждане, состоящие на жилищном учёте в соответствующем районе. Для подачи заявления потребуется действующая электронная цифровая подпись.

После завершения приёма заявок Отбасы банк сформирует список получателей. При распределении жилья будут учитывать:

дату постановки в очередь;

доход семьи за последние шесть месяцев;

состав семьи;

социальный статус заявителя.

Для отдельных категорий предусмотрены квоты. Не менее 20% государственного жилья будут распределять среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 50% предназначено для отдельных социально уязвимых категорий граждан.

С 14 сентября изменится и порядок определения необходимого количества комнат. При подборе дома или квартиры будут учитывать состав семьи. В частности, правила предусматривают отдельные комнаты для супругов и родителей, а также разнополых детей.

Новый механизм будет действовать постоянно. Заявки станут принимать по мере появления доступного арендного жилья в сельских населённых пунктах соответствующего района.

До 50 млн тенге на жильё: названы условия ипотеки «Ұмай» С 31 августа Отбасы банк начнёт принимать заявки на участие в женской ипотечной программе «Ұмай»....