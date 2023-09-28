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Одинокие добровольные переселенцы получат деньги на приобретение жилья

pixabay.com

Министерство труда подготовило проект поправок в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Планируется, что в добровольном межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия будут участвовать выпускники из числа участников проекта «Жарқын Болашак». В настоящее время участниками переселения являются кандасы и выпускники проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» («Серпін»).

Проектом предусмотрено, что после прибытия на новое место жительства и включения в региональную квоту кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь. Вносится следующее дополнение: «Одинокие лица, прекратившие брак между супругами за последний год до участия в мерах о добровольном переселении лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – решение суда о расторжении брака».

Такая поправка предлагается в целях ужесточения мер ответственности по недопущению фиктивного расторжения брака и получения мер государственной поддержки в одном регионе отдельными членами семьи.

Сертификат экономической мобильности будут предоставлять не только на семью, но и одиноким лицам, независимо от семейного положения, в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1160 МРП (4 002 000 тенге в 2023 году).

К слову, сертификат экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком.

Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление, к которому прилагают при покупке жилья предварительный договор или договор купли-продажи жилья, а также документ об оценке стоимости приобретаемого недвижимого имущества.

В случае предоставления предварительного договора купли-продажи жилья после получения выплаты по сертификату экономической мобильности предоставляется оригинал договора купли-продажи жилья в течение 30 календарных дней.

Для оформления сделок с имуществом, приобретенным за счет сертификата экономической мобильности, принадлежащим кандасу или переселенцу на праве собственности, необходимо будет предоставить справку-согласие кандаса или переселенца, являющегося собственником жилища, заверенное руководителем Центра трудовой мобильности.

Возмещение расходов на переезд осуществляется единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи. Для возмещения расходов на переезд кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление. Вносится дополнение, в соответствии с которым карьерные центры формируют перечень заявлений и в течение двух рабочих дней направляют в Центр трудовой мобильности для проведения оплаты.

Аналогичный порядок предусмотрен для возмещения расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.

В целях исключения повторного участия в связи с приобретением жилья разработчики предлагают следующее дополнение:

«В случае участия в программе «С дипломом в село» переселенцам и/или кандасам и наличия у кандаса и переселенца и членов его семьи по новому месту жительства жилища на праве собственности, либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда со сроком более чем за последние шесть месяцев, жилище, служебное жилище, либо комната в общежитии по новому месту жительства и денежная выплата по сертификату экономической мобильности не представляются, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг не осуществляется».

Согласно уставу Карьерный центр не является юридическим лицом и не ведет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Поэтому по тексту правил вносятся правки, согласно которым все выплаты и денежные расчеты будут проводить Центры трудовой мобильности в соответствии с теми данными, которые им были переданы карьерными центрами.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 октября 2023 года.

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