Около 6 млрд тенге вернули жертвам мошенников в Казахстане





За три года количество интернет-мошенничеств в Казахстане снизилось на 40%, а раскрываемость таких преступлений выросла почти на 30%. Об этом сообщили в МВД.

По данным полиции, благодаря работе Антифрод-центра Национального банка за последние годы пострадавшим вернули около шести миллиардов тенге. Ещё более 117 миллиардов тенге остаются заблокированными.

Особое внимание уделяют борьбе с дропперами. С момента введения уголовной ответственности за их действия зарегистрировано более тысячи таких нарушений. К ответственности привлечены 364 человека.

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