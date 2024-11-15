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Около 6 млрд тенге вернули жертвам мошенников в Казахстане

— Сегодня, 10:39
Изображение для новости: Около 6 млрд тенге вернули жертвам мошенников в Казахстане

Сгенерировано ИИ


За три года количество интернет-мошенничеств в Казахстане снизилось на 40%, а раскрываемость таких преступлений выросла почти на 30%. Об этом сообщили в МВД.

По данным полиции, благодаря работе Антифрод-центра Национального банка за последние годы пострадавшим вернули около шести миллиардов тенге. Ещё более 117 миллиардов тенге остаются заблокированными.

Особое внимание уделяют борьбе с дропперами. С момента введения уголовной ответственности за их действия зарегистрировано более тысячи таких нарушений. К ответственности привлечены 364 человека.



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