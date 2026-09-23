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Октябрь и ноябрь в Казахстане прогнозируют теплее обычного

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: Октябрь и ноябрь в Казахстане прогнозируют теплее обычного

alau.kz


На большей части территории Казахстана среднемесячная температура в октябре и ноябре ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. Долгосрочный прогноз на заседании правительства представил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, передаёт Tengrinews.kz.

В октябре близкая к норме температура прогнозируется в Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке Павлодарской области и области Абай.

Осадков на большей части страны ожидается в пределах нормы. Больше обычного их может выпасть в Западно-Казахстанской области, на западе Атырауской и Мангистауской областей, севере Актюбинской и северо-западе Костанайской области. Меньше нормы — на равнинных территориях юга и юго-востока, юге центральных областей и области Абай.

В ноябре осадки также прогнозируются преимущественно в пределах нормы. Выше нормы их количество может быть в Северо-Казахстанской области, а также на севере Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей.



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