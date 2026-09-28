После физкультуры — к жене на математику: история семьи учителей из Костаная





Наталья и Виталий Боковы работают в гимназии имени А. М. Горького. Она преподаёт математику и информатику, он — физическую культуру. Наталья Ивановна — классный руководитель 6 «Б», Виталий Витальевич ведёт 6 «Г». Вместе супруги готовятся к урокам, обсуждают школьные дела и помогают друг другу решать рабочие вопросы.

«Мы знаем все, что происходит на работе и мы можем друг друга поддержать. — Да. — Выслушать, поддержать. — Совет можно спросить и тут человек тебе с профессиональной точки зрения даст совет, как лучше поступить. — Дома вместе готовимся. Нужно подготовиться к СОРу, СОЧу, вырезать какие-то листочки, картинки, сидим вместе вырезаем. Тоже семейное дело. Он в своем телефоне, я в своем телефоне. Один штаны потерял, другой портФель оставил. И вот, начинается решение дел вечером», — рассказывают супруги.

Наталья Бокова мечтала стать учителем с детства. Её всегда привлекали точные науки, а любовь к знаниям, которую привили наставники, со временем стала основой профессии. Нынешний 6 «Б» — уже второй класс, который она будет вести до выпуска. Учительница признаётся: работа бывает непростой, но отклик учеников напоминает ей, ради чего она выбрала этот путь.

«Отдача учеников, когда они подходят и говорят — «Наталья Ивановна, я понял тему» или допустим, спустя несколько лет встречаешь выпускников, они вспоминают какую-то ситуацию и говорят — «спасибо вам, за слова поддержки, в той ситуации прям нужна была эта поддержка». Иногда, нам кажется, что мы выполняем рутинную, обычную работу, повседневную, а для детей просто обычное доброе слово это очень важно и очень ценно», — говорит Наталья Бокова.

Для Виталия Бокова преподавание не было детской мечтой. Он с малых лет занимался спортом, серьёзно увлекался единоборствами и хотел стать тренером. Получить педагогическое образование ему посоветовал наставник. Виталий признаётся, что за более чем десять лет работы ни разу не пожалел о том, что последовал этому совету.

На уроках физкультуры для него главное — не сделать спортсмена из каждого ребёнка. Он хочет, чтобы ученики привыкали двигаться, заботиться о себе и умели работать вместе.

«Они выплескивают всю свою энергию и идут уже дальше на свои уроки, заниматься, учиться. Им необходимо вот где-то покричать, где-то, не знаю, проявить какую-то агрессию, и они вот это на уроках физической культуры все выдают и потом со спокойной душой идут на уроки дальше. К моей жене на математику. Когда я им даю какие-то знания, какие-то поучения и вижу, что они прислушиваются, ну наверное, от этого удовльствие какое-то, что ребенок пойдет с хорошими знаниями дальше», — рассказывает Виталий Боков.

В гимназии учится и дочь супругов — сейчас она в пятом классе. Поэтому школьная жизнь для Боковых не заканчивается с последним звонком. Дома они продолжают готовиться к занятиям, делиться историями прошедшего дня и строить планы на следующий.

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