Декретные уже выплатили, а теперь требуют вернуть: ГФСС подал 583 иска





С 2025 года по 1 сентября 2026 года Государственный фонд социального страхования подал в суд 583 иска о возврате излишне выплаченных социальных выплат по беременности и родам. Почему могут потребовать вернуть деньги и как оспорить такое требование, фонд рассказал BAQ.KZ.

По данным ГФСС, 453 получателя уже вернули 330,6 млн тенге. Ещё 822 млн тенге подлежат взысканию. Из поданных исков 191 пока находится на рассмотрении.

Почему фонд требует вернуть выплаты

Вопросы могут возникнуть к документам, на основании которых рассчитали доход женщины и размер выплаты. В частности, фонд может проверить трудовой договор, документы о выплате зарплаты наличными, сведения о социальных отчислениях и пенсионных взносах.

Если документы вызывают сомнения уже после назначения выплаты, ГФСС направляет материалы правоохранительным органам. При этом сам фонд не устанавливает, были ли документы подделаны. По его данным, по выявленным фактам фиктивных трудовых отношений возбуждено 41 уголовное дело, а по делам о получении выплат в завышенном размере вынесено 14 приговоров.

Поводом для дополнительной проверки могут стать расхождения между документами и данными государственных систем, несвоевременные или неполные отчисления, а также поступление отчислений за один период от нескольких плательщиков из разных регионов. Фонд может запросить сведения у работодателя, государственных органов и самого заявителя.

Что изменилось в расчёте декретных

С 8 апреля 2025 года среднемесячный доход, учитываемый при расчёте выплаты, ограничен семью минимальными заработными платами. Социальные отчисления, поступившие после возникновения права на выплату, в расчёт не включают.

С января 2026 года фонд также сопоставляет социальные отчисления с пенсионными взносами, данными о подоходном налоге и сведениями о трудовом договоре. С 15 июля доход, использованный для расчёта, дополнительно проверяют по данным Комитета государственных доходов уже после назначения выплаты.

Что делать, если пришло требование о возврате

Получение уведомления ещё не означает, что выплата была получена незаконно. Адвокат Айдар Советбеков советует запросить у фонда письменное обоснование: какой именно факт вызвал требование и как рассчитана сумма возврата.

Затем стоит собрать документы, подтверждающие работу и получение зарплаты: трудовой договор, приказ о приёме на работу, табель учёта времени, банковские выписки, рабочую переписку и результаты выполненной работы. По словам юристов, решение можно обжаловать; в каждом случае необходимо отдельно оценивать обстоятельства получения выплаты и действия работодателя.