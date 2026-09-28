Пьяный водитель на чужом Lexus протаранил две машины и перевернулся в Тобыле

Костанайский межрайонный суд рассмотрел дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с причинением крупного ущерба.
По данным суда, в августе 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения завладел автомобилем Lexus LX 570 в Тобыле. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованные Volkswagen Polo и Ravon Nexia, повредил газовую трубу и калитку жилого дома. После этого Lexus перевернулся.
Ущерб владельцу Lexus превысил 19 млн тенге. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Прокурор просил назначить ему четыре года лишения свободы. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, но поддержал иск о возмещении ущерба.
Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Гражданский иск потерпевшего удовлетворён в полном объёме.
Приговор не вступил в законную силу.
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