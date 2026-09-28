USD 441.77 EUR 502.38 RUB 5.23

Пьяный водитель на чужом Lexus протаранил две машины и перевернулся в Тобыле

— Сегодня, 09:21
Изображение для новости: Пьяный водитель на чужом Lexus протаранил две машины и перевернулся в Тобыле

Сгенерировано ИИ


Костанайский межрайонный суд рассмотрел дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с причинением крупного ущерба.

По данным суда, в августе 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения завладел автомобилем Lexus LX 570 в Тобыле. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованные Volkswagen Polo и Ravon Nexia, повредил газовую трубу и калитку жилого дома. После этого Lexus перевернулся.

Ущерб владельцу Lexus превысил 19 млн тенге. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Прокурор просил назначить ему четыре года лишения свободы. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, но поддержал иск о возмещении ущерба.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Гражданский иск потерпевшего удовлетворён в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.