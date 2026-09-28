Вырастут ли взносы на ОСМС в 2027 году: ответ Минздрава





В Казахстане планируют поэтапно перевести часть расходов на медицинскую помощь из гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему ОСМС. Речь идёт об обязательствах на 700 млрд тенге. В Министерстве здравоохранения пояснили BAQ.KZ, какие услуги останутся доступными без страховки и изменятся ли взносы, передает rus.baq.kz

Переход к преимущественно страховой модели финансирования здравоохранения продолжится в 2026–2027 годах. Одновременно пересмотрят структуру расходов республиканского бюджета. С 2027 года также начнут постепенно повышать ставку взносов государства в ОСМС: с 2,2% в 2026 году до 4,7% к 2037 году.

Какая помощь доступна без страховки

ГОБМП финансируется из бюджета и предоставляется независимо от страхового статуса. По информации Минздрава, в него входят скорая и экстренная помощь, первичная медико-санитарная помощь, лечение социально значимых и инфекционных заболеваний, профилактические осмотры, скрининги, паллиативная помощь и лекарственное обеспечение по ряду заболеваний.

Если за человека не поступают взносы в ОСМС, право на помощь в рамках ГОБМП у него сохраняется. За некоторые льготные категории, в том числе детей и неработающих беременных женщин, взносы в ОСМС оплачивает государство.

Что доступно застрахованным

В системе ОСМС по назначению врача предоставляются консультативно-диагностические услуги, плановая госпитализация, медицинская реабилитация, высокотехнологичная помощь и другие услуги. Как сообщили в Минздраве, пакет помощи для застрахованных сохраняется в полном объёме.

Человек без страхового статуса может оплачивать взносы самостоятельно. По данным министерства, ежемесячный платёж для самостоятельного плательщика составляет 4250 тенге. Получить статус можно, оплатив взносы за неуплаченные месяцы, либо внести платежи за 12 месяцев вперёд.

Изменятся ли взносы в 2027 году

Повышать ставки взносов и отчислений для работников, работодателей, индивидуальных предпринимателей и самостоятельных плательщиков в 2027 году не планируется. При этом с 1 января 2026 года уже увеличен верхний предел дохода, с которого рассчитывают платежи: до 40 МЗП для отчислений работодателей и до 20 МЗП для взносов работников.

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