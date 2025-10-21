В Костанайской области бесплатно меняют газовые счётчики: показания они передают сами





В Костанайской области началась бесплатная замена газовых счётчиков в рамках проекта «Цифровой учёт газа — Aqyl Energy». Новые приборы автоматически передают показания в электронную базу. С начала сентября в регионе установили уже 1200 таких счётчиков.

Замену проводят поэтапно в частном секторе. О планах рассказал заместитель директора Костанайского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Нурсултан Баймуратов:

«В этом году у нас планируется 5 583 счетчика. Установка на частные сектора только. В следующем году поэтапно будет 25 тысяч счетчиков».

Всего до 1 января 2030 года планируют установить около 59 тысяч приборов. Счётчики оснащены сим-картой и передают сведения о расходе газа дистанционно. Поверку будут проводить раз в пять лет.

Жительница Костаная Ляззат Бозбалина узнала о возможности замены от родных, которые уже установили новые приборы. После этого она сама оставила заявку:

«Заявку без проблем, я в пятницу позвонила на 104, они сказали, что в субботу приедем».

Установку оплачивает газораспределительная организация. Обратиться за заменой можно по номеру 104 или лично в филиал «QazaqGaz Aimaq».

Новые счётчики также оснащены внутренним запорным клапаном. Как сообщили в компании, при систематической задолженности подачу газа абоненту можно перекрыть дистанционно до погашения долга.

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