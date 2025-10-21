В Казахстане изменят порядок назначения 14 пособий: кого это коснётся





В Казахстане 14 видов государственных пособий планируют предоставлять с учётом нуждаемости. Сейчас из республиканского бюджета предусмотрено 39 видов пособий, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Новый подход коснётся получателей, которых Цифровая карта семьи относит к категориям «А» и «В» — семьям с высоким или состоятельным уровнем благополучия. В перечень входят выплаты семьям с детьми и многодетным семьям, пособия по инвалидности и потере кормильца, выплаты людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью, а также пособие на погребение и отдельные специальные выплаты.

В ведомстве пояснили, что каждую выплату будут рассматривать отдельно . Например, если человек с инвалидностью первой группы уже получает пособие по инвалидности, эту выплату сохранят. Но при возникновении права на другую выплату — в частности, в связи с рождением ребёнка — её назначение будет зависеть от оценки нуждаемости.

Цель изменений, по объяснению министерства, — направлять социальную поддержку тем, кто в ней нуждается.