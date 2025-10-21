«Я решила, что живая нужна детям»: жительница Костаная рассказала, как ушла от домашнего насилия





Двадцать лет Марина, имя которой изменено, жила в страхе перед мужем. По словам жительницы Костаная, в первые годы брака побои были почти постоянными. Позже они стали реже, но насилие не прекратилось. В конце концов женщина обратилась за помощью по номеру 111.

«Я решила, что живая я нужна детям, и живая я лучше чем мертвая. И, обратилась в 111. Информацию я взяла в интернете, оказывается, я всегда думала, что никто тебя не может защитить, что, оказывается, есть такая служба и звонишь в 111 и к тебе приходят на помощь. Среагировали очень быстро».

Сейчас Марина находится в костанайском кризисном центре. Его адрес не разглашают ради безопасности пострадавших. По данным полиции, с начала года убежище там получили 37 человек — 18 женщин с детьми.

С 23 по 25 сентября в Казахстане проходила акция «Код безопасности». Её цель — напомнить людям, столкнувшимся с семейно-бытовым насилием, куда можно обратиться. Старший инспектор отделения по борьбе с семейно-бытовым насилием управления полиции Костаная Калина Кабденова рассказала, что по номерам 111 и 150 можно сообщить о проблеме и получить консультацию. Если при обращении поступает информация о возможном насилии, её передают правоохранительным органам.

По словам инспектора, после подтверждения факта насилия пострадавшей могут предложить временное проживание в кризисном центре — до шести месяцев. Там предоставляют бытовую, юридическую помощь и содействуют в трудоустройстве. После выхода из центра полицейские продолжают следить за ситуацией.

«Мне бы хотелось сказать всем женам, всем девочкам, чтобы они не терпели, чтобы они бежали. Мы терпим ради родственников, детей, статуса… Но, мне кажется, нет ничего важнее вашей жизни и вы должны сами спасать себя, а государство предоставило такую вот возможность, а многие не знают об этом. Все сидят и ждут, и думают, что они одни, наедине со своей проблемой», — говорит Марина.

Куда обратиться за помощью: 111 — по вопросам семьи, женщин и детей; 150 — телефон доверия; 102 — полиция, если есть непосредственная угроза.

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