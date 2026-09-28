В Костанае ради новой школы выкупили 30 участков, ещё за три спорят в суде





В Костанае продолжается изъятие 39 земельных участков для строительства общеобразовательной школы на 1200 мест. Процедура началась 18 мая 2025 года. Участок под школу предусмотрен проектом детальной планировки в границах проспекта Абая и улиц Леонида Беды, Маяковского, Наримановской, Джамбула и Фролова.

По данным отдела земельных отношений акимата города, шесть участков переданы безвозмездно, ещё 30 участков с объектами недвижимости выкуплены. На 27 из выкупленных участков строения уже демонтированы. Работы по договору государственных закупок выполняла местная подрядная организация.

На трёх оставшихся выкупленных участках расположены два коммерческих объекта и один жилой дом. Смета на их демонтаж подготовлена, работы планируют провести в октябре 2026 года.

Собственники ещё трёх участков отказались заключать договоры выкупа. Процедура их изъятия продолжается в судебном порядке.

В Костанае разъяснили порядок изъятия земельных участков для государственных нужд Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная М. Е. Темирбаев рассказал, в каких случаях земельный участок...

После двух сухих дней в Казахстан придут дожди с грозами 29 и 30 сентября на большей части Казахстана сохранится преимущественно сухая погода. По прогнозу синоптиков,...