В Костанае ради новой школы выкупили 30 участков, ещё за три спорят в суде

В Костанае продолжается изъятие 39 земельных участков для строительства общеобразовательной школы на 1200 мест. Процедура началась 18 мая 2025 года. Участок под школу предусмотрен проектом детальной планировки в границах проспекта Абая и улиц Леонида Беды, Маяковского, Наримановской, Джамбула и Фролова.
По данным отдела земельных отношений акимата города, шесть участков переданы безвозмездно, ещё 30 участков с объектами недвижимости выкуплены. На 27 из выкупленных участков строения уже демонтированы. Работы по договору государственных закупок выполняла местная подрядная организация.
На трёх оставшихся выкупленных участках расположены два коммерческих объекта и один жилой дом. Смета на их демонтаж подготовлена, работы планируют провести в октябре 2026 года.
Собственники ещё трёх участков отказались заключать договоры выкупа. Процедура их изъятия продолжается в судебном порядке.
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