В Костанае разъяснили порядок изъятия земельных участков для государственных нужд





Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная М. Е. Темирбаев рассказал, в каких случаях земельный участок может быть принудительно отчуждён для государственных нужд и как определяется размер возмещения собственнику.

По его словам, Земельный кодекс РК предусматривает такую процедуру только в исключительных случаях. Среди них — предоставление земли для оздоровительных и рекреационных целей, строительство или реконструкция автомобильных и железных дорог, а также объектов общего пользования в населённых пунктах.

Процедура начинается с принятия постановления акимата. Его должны опубликовать в СМИ и на официальном интернет-ресурсе. После публикации собственнику участка в течение трёх календарных дней направляют письменное уведомление по почте.

Размер возмещения определяется исходя из рыночной стоимости имущества, которую устанавливает независимая оценочная компания. По словам Темирбаева, компенсация также может предусматривать предоставление другого равноценного земельного участка.

В своём выступлении руководитель отдела связал вопрос изъятия земель с ростом численности городского населения и развитием Костаная. При этом конкретные участки или проекты, для которых планируется отчуждение земли, в представленных материалах не названы.

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