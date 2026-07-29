В сети появились слухи о матросах после учений на Каспии. Минобороны ответило





Министерство обороны Казахстана прокомментировало распространяющуюся в социальных сетях информацию о матросах срочной службы Ахметове А.А. и Мағауия Ә.А.

По данным ведомства, во время учений Военно-морских сил оба матроса входили в группу военнослужащих, которая выполняла учебные задачи на берегу. Сейчас они находятся в расположении воинской части и продолжают службу в соответствии с распорядком дня.

Минобороны призвало граждан не распространять непроверенные сведения и ориентироваться на официальные сообщения ведомства.

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