Токаев поручил подготовить план военной реформы за десять дней





Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром обороны три первоочередные задачи. Первая касается эффективности бюджетных расходов.

– Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более, хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет, – сказал Президент.

Вторая задача — реформировать Вооружённые силы с учётом современных угроз. Аппарату Совета Безопасности совместно с Министерством обороны поручено в десятидневный срок представить план реформы. Глава государства также потребовал ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

– Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Третья задача — усилить воспитательную работу среди военнослужащих. Президент подчеркнул, что безопасность и жизнь каждого из них должны стать безусловным приоритетом.

– Защита Родины – священный долг каждого гражданина. Те, кто посвятил свою жизнь военной службе, достойны заботы и поддержки государства. Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны, – подытожил Глава государства.

Токаев также призвал объективно освещать службу военнослужащих, особенно тех, кто получил высокие оценки и поощрения командования. По его словам, вместо объёмных концепций нужен конкретный поэтапный план реформы. Его рассмотрят на заседании Совета Безопасности во второй половине октября. Координировать работу поручено Аппарату Совета Безопасности.

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