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610 нарушений за три дня: в Костанайской области проверили автомобили на подложные номера

— Сегодня, 09:06
Изображение для новости: 610 нарушений за три дня: в Костанайской области проверили автомобили на подложные номера

Кадр из видео


С 25 по 27 сентября в Казахстане проходили рейды по выявлению автомобилей с подложными государственными регистрационными номерами.

В Костанайской области за этот период выявили 610 нарушений ПДД. В трёх случаях водители использовали подложные госномера, ещё в 15 управляли автомобилями без регистрационных номеров.

Эти транспортные средства поместили на специализированную стоянку, водителей привлекли к административной ответственности.

Полиция отмечает, что рейды направлены также на профилактику ДТП, и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.



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