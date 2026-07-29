610 нарушений за три дня: в Костанайской области проверили автомобили на подложные номера





С 25 по 27 сентября в Казахстане проходили рейды по выявлению автомобилей с подложными государственными регистрационными номерами.

В Костанайской области за этот период выявили 610 нарушений ПДД. В трёх случаях водители использовали подложные госномера, ещё в 15 управляли автомобилями без регистрационных номеров.

Эти транспортные средства поместили на специализированную стоянку, водителей привлекли к административной ответственности.

Полиция отмечает, что рейды направлены также на профилактику ДТП, и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

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