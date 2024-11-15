Посмертно награждены: Президент подписал указ о погибших в Мангистау военнослужащих

Указом Главы государства военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, посмертно награждены государственными наградами Республики Казахстан. Награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Читайте также: Не придумывайте за него истории»: семья выжившего на Каспии выступила с обращением
Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждён:
- Мұхтарұлы Олжас — командир взвода войсковой части 29011.
Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:
- Аяпберген Сержан Талғатұлы — командир отделения войсковой части 29011;
- Бегей Дастан Нурболұлы — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;
- Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы — командир отделения войсковой части 29011;
- Гилаж Ақжайық Болатбекұлы — матрос, гранатомётчик войсковой части 29011;
- Гумаров Мансур Айтбайулы — командир отделения войсковой части 29011;
- Диханбаев Олжас Тажибайұлы — командир отделения войсковой части 29011;
- Жаңабай Әсет Саматұлы — специалист, наводчик войсковой части 29011;
- Кобенов Алмас Жусипулы — матрос, гранатомётчик войсковой части 29011;
- Мадихан Азамат Болатбекұлы — матрос, помощник гранатомётчика войсковой части 29011;
- Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы — матрос, гранатомётчик войсковой части 29011;
- Темиргалиев Женис Тлеушевич — матрос, помощник пулемётчика войсковой части 29011;
- Төлеген Ақылбек Қабденұлы — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;
- Турдыбекұлы Мирас — матрос, стрелок войсковой части 29011.
В Костанае пассажирский автобус ездил с подложными номерами
«Не придумывайте за него истории»: семья выжившего на Каспии выступила с обращением
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.