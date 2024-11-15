Посмертно награждены: Президент подписал указ о погибших в Мангистау военнослужащих

Указом Главы государства военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, посмертно награждены государственными наградами Республики Казахстан. Награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

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Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждён:

Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:

Семья Никиты Удалова, выжившего во время трагедии на Каспии, опубликовала обращение. Родственники поблагодарили всех, кто...

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