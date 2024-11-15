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Посмертно награждены: Президент подписал указ о погибших в Мангистау военнослужащих

— Сегодня, 12:07
Изображение для новости: Посмертно награждены: Президент подписал указ о погибших в Мангистау военнослужащих

Сгенерировано ИИ


Указом Главы государства военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, посмертно награждены государственными наградами Республики Казахстан. Награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

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Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждён:

  • Мұхтарұлы Олжас — командир взвода войсковой части 29011.

Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:

  • Аяпберген Сержан Талғатұлы — командир отделения войсковой части 29011;
  • Бегей Дастан Нурболұлы — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;
  • Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы — командир отделения войсковой части 29011;
  • Гилаж Ақжайық Болатбекұлы — матрос, гранатомётчик войсковой части 29011;
  • Гумаров Мансур Айтбайулы — командир отделения войсковой части 29011;
  • Диханбаев Олжас Тажибайұлы — командир отделения войсковой части 29011;
  • Жаңабай Әсет Саматұлы — специалист, наводчик войсковой части 29011;
  • Кобенов Алмас Жусипулы — матрос, гранатомётчик войсковой части 29011;
  • Мадихан Азамат Болатбекұлы — матрос, помощник гранатомётчика войсковой части 29011;
  • Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы — матрос, гранатомётчик войсковой части 29011;
  • Темиргалиев Женис Тлеушевич — матрос, помощник пулемётчика войсковой части 29011;
  • Төлеген Ақылбек Қабденұлы — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;
  • Турдыбекұлы Мирас — матрос, стрелок войсковой части 29011.

 



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