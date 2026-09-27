USD 441.77 EUR 502.38 RUB 5.23

Даурен Косанов освобождён от должности министра обороны Казахстана

— 27.09.2026 09:40
Изображение для новости: Даурен Косанов освобождён от должности министра обороны Казахстана

Указом Главы государства Даурен Жуматаевич Косанов освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан.

Ранее во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» на Каспийском море погибли 14 военнослужащих.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.