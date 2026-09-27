Даурен Косанов освобождён от должности министра обороны Казахстана

После физкультуры — к жене на математику: история семьи учителей из Костаная
Наталья и Виталий Боковы работают в гимназии имени А. М. Горького. Она преподаёт математику и...
Указом Главы государства Даурен Жуматаевич Косанов освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан.
Ранее во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» на Каспийском море погибли 14 военнослужащих.
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