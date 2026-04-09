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Отопительный сезон в Костанае начнётся поэтапно

— Сегодня, 16:58
Изображение для новости: Отопительный сезон в Костанае начнётся поэтапно

pixabay.com


В Костанае определили сроки начала отопительного сезона 2026–2027 годов.

С 28 сентября тепло начнут подавать в детские сады, школы и медицинские учреждения. С 1 октября отопление начнётся в многоквартирных жилых домах, социальных объектах, на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Подачу тепла будут проводить поэтапно, по мере готовности систем отопления. Жителей просят подготовить внутридомовые системы к приёму тепла и проверить исправность запорной арматуры, радиаторов и сетей.



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