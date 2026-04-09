Отопительный сезон в Костанае начнётся поэтапно

В Костанае определили сроки начала отопительного сезона 2026–2027 годов.
С 28 сентября тепло начнут подавать в детские сады, школы и медицинские учреждения. С 1 октября отопление начнётся в многоквартирных жилых домах, социальных объектах, на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Подачу тепла будут проводить поэтапно, по мере готовности систем отопления. Жителей просят подготовить внутридомовые системы к приёму тепла и проверить исправность запорной арматуры, радиаторов и сетей.
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