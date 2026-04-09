В Казахстане изменили правила использования пенсий и пособий подопечных социальных центров





Министр труда и социальной защиты населения приказом от 11 сентября 2026 года утвердил изменения в правила использования пенсионных выплат и социальных пособий в центрах оказания специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Документ получил новое название — «Правила использования бюджетных средств, поступающих (находящихся) в распоряжении центров оказания специальных социальных услуг». Сами правила также изложены в новой редакции.

Если человек признан недееспособным и проживает в центре оказания специальных социальных услуг в условиях стационара, его опекуном назначается руководитель учреждения. Речь идёт об использовании части пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также государственных социальных пособий.

Для открытия текущего счёта опекун должен предоставить организации, выплачивающей пенсии и пособия, копию решения суда о признании человека недееспособным, решение органа опеки и попечительства, а также документы, необходимые для открытия банковского счёта.

В каждом центре должна быть создана комиссия по использованию средств подопечных. В её состав войдут не менее семи человек. Число членов комиссии должно быть нечётным.

В комиссию включаются руководитель центра или его заместитель, представители местного исполнительного органа по вопросам занятости и социальных программ, неправительственных организаций в сфере специальных социальных услуг, а также заведующий медицинским отделением, бухгалтер, медицинская сестра по диетическому питанию и специалист по социальной работе.

Заседания комиссии будут проходить не реже одного раза в месяц. На них должны рассматривать вопросы приобретения для подопечных дополнительного питания и предметов первой необходимости. Решение комиссии оформляется по установленной форме и подписывается её членами в течение одного рабочего дня.

При чрезвычайном положении, карантине или чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера заседания разрешается проводить онлайн. В этом случае позиции членов комиссии направляются в центр в течение одного рабочего дня через единую систему электронного документооборота государственных органов либо на электронную почту секретаря комиссии.

Информация о расходовании средств на личные нужды подопечных должна фиксироваться в специальном журнале.

Дееспособные получатели самостоятельно распоряжаются частью своих пенсионных выплат и государственных социальных пособий. Центры при этом обязаны вести бюджетный учёт и предоставлять отчётность в соответствии с законодательством Казахстана.

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