Лук, морковь и яблоки подешевели в Казахстане





За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Данные по состоянию на 23 сентября представило Бюро национальной статистики, сообщает informburo.kz

Наиболее заметно подешевел репчатый лук — на 4,3%. Цены на морковь снизились на 2,8%, яблоки — на 2,5%, огурцы — на 1,3%, картофель — на 0,9%. Сахар и мясо кур стали дешевле на 0,5%, говядина с костями — на 0,4%.

Стоимость баранины, творога и капусты за неделю не изменилась.

Сильнее всего общий уровень цен на социально значимые продукты снизился в Караганде — на 0,4%. В Актобе и Жезказгане снижение составило 0,2%, в Туркестане — 0,1%.

Без изменений цены остались в Алматы, Астане, Кокшетау, Шымкенте, Конаеве, Павлодаре и Семее.

Средняя стоимость репчатого лука по стране составляет 142 тенге за килограмм. Дешевле всего его продают в Талдыкоргане — по 107 тенге. Морковь в среднем стоит 215 тенге, а самая низкая цена зафиксирована в Павлодаре — 140 тенге.

Средняя стоимость яблок достигла 727 тенге за килограмм. Дешевле всего они обходятся жителям Шымкента — 554 тенге. Помидоры в среднем стоят 668 тенге за килограмм. Самые низкие цены отмечены в Таразе — 412 тенге и Туркестане — 416 тенге.

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