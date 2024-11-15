В Лисаковске школьники изготовили значки с номерами телефонов помощи





В Лисаковске проходит акция «Код безопасности — 102, 111, 150», посвящённая профилактике насилия. С 23 по 25 сентября правоохранители проводят беседы с жителями и школьниками, напоминая о номерах, по которым можно обратиться за помощью.

В школе-гимназии Лисаковска учащиеся изготовили броши и вручную нанесли на них номера 102, 111 и 150. Готовые значки они планируют раздать жителям города. Их можно прикрепить к одежде или рюкзаку как напоминание о том, куда обратиться в трудной ситуации.

К акции присоединилась старший инспектор группы по борьбе с семейно-бытовым насилием отдела полиции Лисаковска Жулдызай Искакова. Она вышла в центр города с плакатом «Если ты против насилия — обними меня». Прохожим, которые откликались, инспектор вручала информационные брошюры и значки.

По словам Искаковой, насилие в быту может происходить не только между супругами, но и между другими людьми, живущими вместе. Поэтому сотрудники полиции говорят с жителями о том, как распознать проблему и куда обращаться за помощью. Инспектор также напомнила, что за правонарушения предусмотрена ответственность.

Акция проходит по всей стране. Её организаторы рассчитывают, что номера помощи запомнят и те, кто столкнулся с насилием, и те, кто стал его свидетелем.

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