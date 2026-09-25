В Костанайской области рассчитывают собрать 90 тысяч тонн картофеля





В хозяйстве «Халык Агро KST» уборочная кампания близится к завершению. По словам главы предприятия Бакира Бекирова, год выдался урожайным. Картофель, под который отвели 380 гектаров, практически весь собран; около четырёх тысяч тонн уже реализовали. Свёклу убрали на 70%. К моркови и капусте приступят позже, когда похолодает. Всего в хозяйстве планируют собрать около 15 тысяч тонн овощей.

Рядом с Заречным предприятие строит овощехранилище вместимостью 5,2 тысячи тонн с климат-контролем и холодильным оборудованием. Там же планируют открыть супермаркет с социальными ценами. Строительные работы рассчитывают завершить в октябре, однако большие объёмы овощей новое хранилище начнёт принимать осенью 2027 года.

Стоимость проекта — 1,2 миллиарда тенге. Из них 900 миллионов предприятие получило в виде займа через СПК «Тобол» под 2% годовых на семь лет, ещё 300 миллионов вложило самостоятельно. По словам Бекирова, новое хранилище позволит сократить потребность в арендуемых помещениях и сохранять продукцию до июля.

В планах предприятия — строительство ещё одного овощехранилища в Надеждинском сельском округе. Его предполагаемая вместимость составит от 8 до 12 тысяч тонн. Начать работы рассчитывают в 2027 году.

По данным областного управления сельского хозяйства, в регионе работают 62 овощехранилища общей вместимостью 87 тысяч тонн. Двадцать из них оснащены системами климат-контроля и вмещают 46,5 тысячи тонн.

В этом году в Костанайской области рассчитывают собрать около 90 тысяч тонн картофеля и 19,3 тысячи тонн других овощей — больше, чем годом ранее. Под картофель отвели 7,4 тысячи гектаров, на 1,3 тысячи больше прошлогоднего показателя. Площадь под другими овощами выросла с 531 до 536 гектаров. В управлении считают, что действующих хранилищ хватит для размещения урожая.

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