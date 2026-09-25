Пять должностных лиц Минобороны задержаны по делу о гибели военнослужащих на Каспии





По делу о гибели военнослужащих во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» задержаны пять должностных лиц Вооружённых сил Казахстана. Их подозревают в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, повлёкших тяжкие последствия.

Среди задержанных — начальник штаба, первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Все пятеро признаны подозреваемыми и помещены в изолятор временного содержания Управления полиции Актау.

По данным следствия, 24 сентября во время учений в 43 километрах от Актау военнослужащих унесло в море при высадке с катера «Қайсар». Высадка проходила в неблагоприятных погодных условиях.

Военно-следственное подразделение МВД выясняет, как принимались решения при организации учений и соблюдались ли требования безопасности. Следователи также изучают погодные условия, техническое состояние катера и действия ответственных должностных лиц.

Досудебное расследование находится на особом контроле МВД и Генеральной прокуратуры Казахстана. Правовую оценку действиям подозреваемых дадут по итогам следствия.

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