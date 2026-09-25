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В сети появилось видео с выжившим после ЧП на Каспии военнослужащим

— Сегодня, 13:04
Изображение для новости: В сети появилось видео с выжившим после ЧП на Каспии военнослужащим

Акжол Темиралиев в больничной палате. Кадр из видео tengrinews.kz


Видео с Акжолом Темиралиевым, выжившим после происшествия во время военных учений на побережье Каспийского моря, опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.

По словам блогера, 19-летний военнослужащий стал единственным из спасённых, кого госпитализировали. Сарсенбаев отметил, что с предыдущего дня в социальных сетях распространяется противоречивая информация о его состоянии. Подтверждённых сведений о состоянии Акжола в опубликованном сообщении нет, передает tengrinews.kz



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