В сети появилось видео с выжившим после ЧП на Каспии военнослужащим

Видео с Акжолом Темиралиевым, выжившим после происшествия во время военных учений на побережье Каспийского моря, опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.
По словам блогера, 19-летний военнослужащий стал единственным из спасённых, кого госпитализировали. Сарсенбаев отметил, что с предыдущего дня в социальных сетях распространяется противоречивая информация о его состоянии. Подтверждённых сведений о состоянии Акжола в опубликованном сообщении нет, передает tengrinews.kz
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