Заморозки до −3 градусов ожидаются в Казахстане 26–28 сентября

В ближайшие дни на большей части Казахстана похолодает. По прогнозу Казгидромета, погоду будет определять северо-западный антициклон. На западе и северо-западе страны с 26 по 28 сентября осадков не ожидается; 27–28 сентября сухая погода также прогнозируется на севере, востоке и юго-западе.
Ночью на севере и востоке страны ожидаются заморозки от −1 до −3 градусов. 27–28 сентября они возможны также на северо-западе и в центре Казахстана.
На востоке, в центре, на юге и юго-востоке пройдут дожди с грозами. В горах Алматинской области ночью возможны дождь и снег. Местами прогнозируются туман и усиление ветра, на юге — пыльная буря.
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