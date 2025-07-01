Заморозки до −3 градусов ожидаются в Казахстане 26–28 сентября





В ближайшие дни на большей части Казахстана похолодает. По прогнозу Казгидромета, погоду будет определять северо-западный антициклон. На западе и северо-западе страны с 26 по 28 сентября осадков не ожидается; 27–28 сентября сухая погода также прогнозируется на севере, востоке и юго-западе.

Ночью на севере и востоке страны ожидаются заморозки от −1 до −3 градусов. 27–28 сентября они возможны также на северо-западе и в центре Казахстана.

На востоке, в центре, на юге и юго-востоке пройдут дожди с грозами. В горах Алматинской области ночью возможны дождь и снег. Местами прогнозируются туман и усиление ветра, на юге — пыльная буря.

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