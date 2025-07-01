На Каспии нашли тела двух пропавших военнослужащих. Поисковая операция завершена





Утром 25 сентября в Каспийском море обнаружили тела двух военнослужащих, пропавших во время учений в Мангистауской области. По данным Министерства обороны, около 09:15 спасатели нашли сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Поисковая операция завершена.

По уточнённым данным ведомства, во время выполнения учебно-боевой задачи 24 сентября в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли . Минобороны связывает происшествие с внезапным резким ухудшением погоды. Ранее ведомство сообщало о 19 унесённых в море; в последнем сообщении эта цифра уточнена.

Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве сообщили, что семьям окажут материальную и психологическую помощь.

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