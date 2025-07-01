По делу о гибели военнослужащих на Каспии установлены подозреваемые в халатности

Следствие установило должностных лиц, подозреваемых в халатном отношении к службе по делу о гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По данным ведомства, проведён осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документы и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.
Следствие проверяет, был ли обеспечен контроль за безопасностью личного состава с учётом погодных условий и как были организованы спасательные работы. Правовую оценку действиям должностных лиц дадут по итогам расследования.
Грузовики задерживаются на пункте пропуска «Кайрак»: названа причина
Сотни спасателей, авиация и водолазы: на Каспии продолжается поисковая операция
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.