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По делу о гибели военнослужащих на Каспии установлены подозреваемые в халатности

— Сегодня, 10:49
Изображение для новости: По делу о гибели военнослужащих на Каспии установлены подозреваемые в халатности

Фото пресс-службы минобороны


Следствие установило должностных лиц, подозреваемых в халатном отношении к службе по делу о гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По данным ведомства, проведён осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документы и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.

Следствие проверяет, был ли обеспечен контроль за безопасностью личного состава с учётом погодных условий и как были организованы спасательные работы. Правовую оценку действиям должностных лиц дадут по итогам расследования.



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