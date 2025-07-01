По делу о гибели военнослужащих на Каспии установлены подозреваемые в халатности





Следствие установило должностных лиц, подозреваемых в халатном отношении к службе по делу о гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По данным ведомства, проведён осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документы и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.

Следствие проверяет, был ли обеспечен контроль за безопасностью личного состава с учётом погодных условий и как были организованы спасательные работы. Правовую оценку действиям должностных лиц дадут по итогам расследования.

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