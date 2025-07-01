Грузовики задерживаются на пункте пропуска «Кайрак»: названа причина





На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области образовалось скопление грузовых машин. Об этом сообщили в региональном департаменте государственных доходов.

Сейчас на пункте пропуска проводятся ремонтные и реконструкционные работы. Из-за этого одна из полос движения на въезд временно закрыта. Ограничение снизило пропускную способность пункта и увеличило время ожидания для грузового транспорта.

На ситуацию также повлиял сезонный рост грузопотока. В этот период увеличивается объём перевозок сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также грузов, следующих в соседние государства.

В департаменте подчеркнули, что пункт пропуска продолжает работать в штатном режиме. Специалисты принимают меры, чтобы обеспечить непрерывное оформление и движение грузового транспорта.

Перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и по возможности выбирать другие автомобильные пункты пропуска.

Ситуация на «Кайраке» находится на постоянном контроле. Департамент взаимодействует с государственными органами, чтобы не допустить необоснованных задержек при пересечении границы.

По делу о гибели военнослужащих на Каспии установлены подозреваемые в халатности Следствие установило должностных лиц, подозреваемых в халатном отношении к службе по делу о гибели военнослужащих...

Сотни спасателей, авиация и водолазы: на Каспии продолжается поисковая операция По поручению Правительственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева в акватории Каспийского...

Опубликованы имена погибших военнослужащих Опубликован список военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области. Старший лейтенант Мухтарулы Олжас...