Грузовики задерживаются на пункте пропуска «Кайрак»: названа причина

На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области образовалось скопление грузовых машин. Об этом сообщили в региональном департаменте государственных доходов.
Сейчас на пункте пропуска проводятся ремонтные и реконструкционные работы. Из-за этого одна из полос движения на въезд временно закрыта. Ограничение снизило пропускную способность пункта и увеличило время ожидания для грузового транспорта.
На ситуацию также повлиял сезонный рост грузопотока. В этот период увеличивается объём перевозок сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также грузов, следующих в соседние государства.
В департаменте подчеркнули, что пункт пропуска продолжает работать в штатном режиме. Специалисты принимают меры, чтобы обеспечить непрерывное оформление и движение грузового транспорта.
Перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и по возможности выбирать другие автомобильные пункты пропуска.
Ситуация на «Кайраке» находится на постоянном контроле. Департамент взаимодействует с государственными органами, чтобы не допустить необоснованных задержек при пересечении границы.
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