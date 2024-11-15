Опубликованы имена погибших военнослужащих

Опубликован список военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.

В связи с гибелью военнослужащих распоряжением Главы государства 25 сентября 2026 года в Казахстане объявлен общенациональный траур.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

В Казахстане усилили работу по выявлению незаконных надписей и рисунков на зданиях в рамках программы...

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