Опубликованы имена погибших военнослужащих

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур
Президент Казахстана объявил 25 сентября 2026 года днём общенационального траура. Соответствующее распоряжение принято в связи...
Опубликован список военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.
В связи с гибелью военнослужащих распоряжением Главы государства 25 сентября 2026 года в Казахстане объявлен общенациональный траур.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
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