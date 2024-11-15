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Опубликованы имена погибших военнослужащих

— Сегодня, 22:17
Изображение для новости: Опубликованы имена погибших военнослужащих

Опубликован список военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.

  1. Старший лейтенант Мухтарулы Олжас
  2. Матрос Аяпберген Сержан Талгатулы
  3. Матрос Омирзак Омирбек Омирболатулы
  4. Матрос Кобенов Алмас Жусипулы
  5. Матрос Толеген Акылбек Қабденұлы
  6. Матрос Темиргалиев Женис Тлеушеевич
  7. Матрос Бердиханов Мейрамбек Ермуханулы
  8. Матрос Жанабай Асет Саматулы
  9. Матрос Мадихан Азамат Болатбекулы
  10. Матрос Бегей Дастан Нурболулы
  11. Матрос Гилаж Акжайық Болатбетулы
  12. Матрос Диханбаев Олжас Тажибайулы

В связи с гибелью военнослужащих распоряжением Главы государства 25 сентября 2026 года в Казахстане объявлен общенациональный траур.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.



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