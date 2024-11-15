В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур

Президент Казахстана объявил 25 сентября 2026 года днём общенационального траура.

Соответствующее распоряжение принято в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области, сообщает Акорда.

В Казахстане усилили работу по выявлению незаконных надписей и рисунков на зданиях в рамках программы...

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