Более 2300 граффити зафиксировали в Казахстане за два дня





В Казахстане усилили работу по выявлению незаконных надписей и рисунков на зданиях в рамках программы «Таза Қазақстан». По сообщению пресс-службы МВД, за два дня по стране провели 524 профилактических мероприятия и зафиксировали более 2300 фактов нанесения граффити.

По итогам проверок полиция выявила девять административных правонарушений по статье об осквернении зданий, сооружений и имущества в общественных местах. В Шымкенте также начато одно досудебное расследование по факту пропаганды или незаконной рекламы наркотиков.

Помимо проверок, полицейские провели 976 разъяснительных бесед с гражданами и распространили почти 1200 информационных брошюр. В МВД сообщили, что работа по пресечению незаконного нанесения граффити продолжается.

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