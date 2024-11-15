Более 2300 граффити зафиксировали в Казахстане за два дня

В Казахстане усилили работу по выявлению незаконных надписей и рисунков на зданиях в рамках программы «Таза Қазақстан». По сообщению пресс-службы МВД, за два дня по стране провели 524 профилактических мероприятия и зафиксировали более 2300 фактов нанесения граффити.
По итогам проверок полиция выявила девять административных правонарушений по статье об осквернении зданий, сооружений и имущества в общественных местах. В Шымкенте также начато одно досудебное расследование по факту пропаганды или незаконной рекламы наркотиков.
Помимо проверок, полицейские провели 976 разъяснительных бесед с гражданами и распространили почти 1200 информационных брошюр. В МВД сообщили, что работа по пресечению незаконного нанесения граффити продолжается.
В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур
В Костанайской области за фискальный чек можно выиграть телевизор
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.