На 20 грантов акима Костанайской области подали 57 заявлений





В этом году за счёт бюджета Костанайской области выделили 20 грантов на обучение в вузах. Ранее такую поддержку обычно получали от трёх до пяти выпускников. На нынешний конкурс поступило 57 заявлений.

«В этом году для выпускников предусмотрено 20 образовательных грантов за счет местного бюджета по востребованным направлениям. Это педагогика, здравоохранение, искусство и исламоведение. Интерес к конкурсу был достаточно высоким: на получение грантов претендовало 57 заявлений. И обучение победителей проходит сейчас в четырех вузах», — рассказала пресс-секретарь областного управления образования Анна Лазарева.

В Костанайском региональном университете имени Ахмет Байтұрсынұлы обладатели грантов изучают математику, русский язык и литературу, иностранные языки, информатику, робототехнику и проектирование. Будущие медики учатся в Медицинском университете Астаны, специалисты по исламоведению — в университете «Нур-Мубарак» в Алматы, а студенты творческих направлений — в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Грант покрывает стоимость обучения. С 2023 года его обладателям также выплачивают стипендию в размере государственной. Победителей конкурса определяла комиссия управления образования.

Одна из получивших грант — первокурсница КРУ Алина Чепрасова. Она не прошла конкурс на республиканский грант и решила подать заявку на областной. Сейчас Алина изучает русский язык и литературу.

«Это было воскресенье, утро. Мне позвонила девушка с приемной комиссии, сказала, что я стала обладателем гранта, и моему счастью не было предела. Это огромная возможность, и я очень благодарна, что именно я смогла получить такую возможность», — рассказала студентка.

Алина планирует после окончания университета работать по специальности, возможно, в родной школе №4 Костаная. По словам преподавателей КРУ, в этом году на направление русской филологии поступили 53 человека.

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