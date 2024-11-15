В Костанайской области за фискальный чек можно выиграть телевизор





В Рудном с 26 сентября по 16 декабря пройдёт акция «Требуй чек — выиграй приз!». Её проводит городское Управление государственных доходов.

Для участия нужно получить фискальный чек после покупки, написать на нём свой номер телефона и опустить чек в специальный барабан в торговом доме «ЦУМ».

Розыгрыш состоится 16 декабря. Главный приз — телевизор. Также среди участников разыграют аэрогрили, наушники, электрические чайники, грили и вафельницы.

В Управлении государственных доходов напоминают: фискальный чек подтверждает расчёт за товар или услугу. Если при покупке его не выдали или предоставили только товарный чек, жители могут обратиться в управление.

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