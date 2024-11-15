В Костанае 26 сентября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

В субботу, 26 сентября, в Костанае состоится сельскохозяйственная ярмарка. Она развернётся в Сити-центре и начнётся в 9:00, сообщили в акимате города.
Ожидается участие производителей из 11 районов Костанайской области, а также из Костаная и Рудного. На продажу привезут 26 тонн мяса, 10 тонн муки и 3 тонны круп и макаронных изделий. Также можно будет купить яйца и картофель.
Кроме того, на ярмарке представят восемь наименований продукции из регионального стабилизационного фонда.
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