Записаться к врачу на деле: Минздрав будет проверять доступность приёма каждые две недели





Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова поручила усилить контроль за тем, могут ли пациенты самостоятельно записаться на приём в поликлиниках. С октября в регионах начнут системный анализ работы организаций первичной медико-санитарной помощи, а доступность записи к участковым врачам и профильным специалистам будут проверять каждые две недели.

По данным Минздрава, проведённый анализ выявил ограничения при самостоятельной записи. В некоторых медицинских организациях графики приёма составлены, но пациентам записаться по ним сложно.

«Если человек не может попасть в поликлинику и записаться к врачу, о какой доступности медицинской помощи мы можем говорить? Это базовые вещи, которые должны быть обеспечены на местах», — заявила Альназарова.

Председатель Комитета медицинского контроля Лаурра Ахметнияз сообщила, что по выявленным недостаткам медицинским организациям направят рекомендации. Министр поручила региональным управлениям здравоохранения держать вопрос на постоянном контроле: информация о записи должна быть доступна пациентам и онлайн, и при обращении в поликлинику.

С октября территориальные подразделения и профильные департаменты также начнут проверять, насколько работа организаций первичной медико-санитарной помощи соответствует установленным стандартам. Анализ коснётся не только записи к врачам, но и организации помощи в целом.

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