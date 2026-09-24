Девять военнослужащих погибли во время учений, семерых ищут

24 сентября в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были унесены в море.
По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих.
Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы.
Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ на место происшествия экстренно направилась комиссия Министерства обороны во главе с Министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.
Министерство обороны Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Дополнительная информация о ходе поисковой операции и состоянии военнослужащих будет предоставляться по мере поступления и подтверждения данных.
Просим ориентироваться исключительно на официальную информацию Министерства обороны и других государственных органов.
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