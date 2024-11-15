Токаев — о казахском языке: «Это не даёт права притеснять другие языки»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахский язык становится всё более популярным среди молодёжи без административного или политического принуждения. По его словам, государственный язык играет важную роль в укреплении единства страны.
«Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности», — сказал президент.
При этом Токаев подчеркнул, что развитие казахского языка не означает отказа от других языков и не даёт права на их притеснение. Он напомнил, что Конституция запрещает дискриминацию по языковому, этническому и другим признакам.
Президент также заявил, что провокации, разжигающие межэтническую рознь в социальных сетях и за их пределами, угрожают единству общества. По его словам, правоохранительные органы и общество должны реагировать на такие действия в соответствии с принципом «Закон и Порядок».
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