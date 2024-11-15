«Ваши деньги пытаются украсть»: мошенники представляются сотрудниками Нацбанка

Генеральная прокуратура Казахстана предупредила о мошенниках, которые звонят гражданам от имени сотрудников Национального Банка. Они убеждают людей, что их деньги под угрозой, и предлагают «обезопасить» сбережения переводом на чужие счета. За последние полтора месяца в стране зарегистрировали 39 таких случаев.
Один из них произошёл в Жезказгане. По данным прокуратуры, злоумышленники сообщили мужчине, что его персональные данные якобы попали к мошенникам, которые пытаются снять деньги с его счетов. Следуя указаниям звонивших, он снял средства с депозитов и перевёл их третьим лицам. Ущерб составил 9 млн тенге.
Досудебное расследование по этому факту начали 17 сентября 2026 года. Оно продолжается.
В Генпрокуратуре напоминают: сотрудники Нацбанка и других государственных органов не требуют по телефону брать кредиты, продавать имущество или переводить деньги третьим лицам для их «защиты». Также нельзя сообщать посторонним SMS-коды, пароли и данные банковских карт.
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