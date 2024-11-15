В Костанайской области цифровизируют предприятия и усиливают контроль за стройками





В Костанайской области работает более 900 промышленных предприятий. Большинство из них относятся к обрабатывающей отрасли. С начала года объём произведённой продукции превысил два триллиона тенге. На встрече с вице-министром промышленности и строительства РК Дарханом Мырзабаевым представители предприятий обсудили внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, а также государственную поддержку этих процессов.

В министерстве пояснили, что возмещение затрат на новые технологии зависит от масштабов предприятия. Действующие меры поддержки в основном ориентированы на малый и средний бизнес. По словам Дархана Мырзабаева, министерство планирует оценивать цифровую зрелость предприятий, чтобы определить потребности каждого из них.

«Мы будем проводить работу по цифровой зрелости предприятий. На базе данной работы в целом, я хотел бы чтобы предприятия, которые присутствуют в области, активно участвовали в данной работе. Потому что на базе данной работы мы будем понимать и выстраивать какая поддержка необходима каждому предприятию индивидуально», — сказал вице-министр.

Представители промышленности также подняли вопрос кибербезопасности: по мере цифровизации выпуск продукции всё сильнее зависит от информационных технологий. Мырзабаев сообщил, что министерство работает над развитием отраслевого центра информационной безопасности, который сможет оказывать методологическую поддержку в том числе предприятиям.

Отдельно на встрече обсудили цифровой контроль в строительстве. В рамках развития единого портала и системы градостроительного кадастра собирают сведения об инженерных сетях, генеральных планах и планах застройки. В перспективе жители смогут посмотреть, что планируется построить на конкретном участке, и получить информацию о свободных землях.

Для контроля за стройками используют съёмку с дронов: фактическое состояние объекта сравнивают с проектом и отслеживают ход строительства. Искусственный интеллект также применяют при предварительной проверке проектов, поступающих на государственную экспертизу. Он помогает находить ошибки, проверять наличие печатей и актуальность документов. По представленной информации, этот этап теперь занимает два рабочих дня. Окончательное решение принимает специалист Госэкспертизы.

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