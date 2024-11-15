«Космическую медузу» заметили в небе над Костанаем





Необычное свечение появилось в ночном небе над Костанаем. Размытый светящийся объект с длинным шлейфом горожане сравнили с медузой.

Подобное явление называют «космической медузой». Оно возникает во время полёта ракеты: реактивные газы на большой высоте рассеиваются и освещаются солнечными лучами.

На земле в этот момент уже темно, а верхние слои атмосферы всё ещё освещены Солнцем.

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