«Космическую медузу» заметили в небе над Костанаем

Опубликованы имена погибших военнослужащих
Опубликован список военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области. Старший лейтенант Мухтарулы Олжас...
Необычное свечение появилось в ночном небе над Костанаем. Размытый светящийся объект с длинным шлейфом горожане сравнили с медузой.
Подобное явление называют «космической медузой». Оно возникает во время полёта ракеты: реактивные газы на большой высоте рассеиваются и освещаются солнечными лучами.
На земле в этот момент уже темно, а верхние слои атмосферы всё ещё освещены Солнцем.
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