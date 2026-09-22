В Костанайской области ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер





Днём на севере и востоке Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.

Северо-восточный ветер составит 9–14 метров в секунду. Днём на севере и востоке области его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов тепла, на юге области — до 13 градусов. Днём ожидается 20–25 градусов тепла.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер ночью составит 2–7 метров в секунду, днём — 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 7–9 градусов тепла, днём — 21–23 градуса.

В Костанае проводили призывников на воинскую службу В парке Победы прошли торжественные проводы призывников. Молодые люди отправляются в разные воинские части, в...

В Костанайской области уничтожили почти 29 тысяч незаконно ввезённых вейпов В Костанайской области пресекли попытку ввоза партии вейпов. Сотрудники областного департамента экономических расследований совместно с...