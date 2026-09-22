В Костанайской области ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер

Днём на севере и востоке Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.
Северо-восточный ветер составит 9–14 метров в секунду. Днём на севере и востоке области его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов тепла, на юге области — до 13 градусов. Днём ожидается 20–25 градусов тепла.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер ночью составит 2–7 метров в секунду, днём — 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 7–9 градусов тепла, днём — 21–23 градуса.
В Костанайской области уничтожили почти 29 тысяч незаконно ввезённых вейпов
Выпуск ТВ-новостей - 22.09.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.