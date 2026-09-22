В Костанае проводили призывников на воинскую службу

В парке Победы прошли торжественные проводы призывников. Молодые люди отправляются в разные воинские части, в том числе в пограничные войска. Перед отправкой они прошли необходимые проверки.
Как рассказал начальник группы по призыву на воинскую службу департамента по делам обороны Костанайской области Самат Турмаганбетов, план по направлению призывников в пограничные войска выполнен.
«В настоящее время мы отправляем призывников на службу в пограничные войска. Нам необходимо было направить 130 человек. Из них 120 уже отправлены, сейчас направляем последних. Задание, поставленное нам нарядом, выполнено», — сообщил он.
По словам Турмаганбетова, перед направлением на службу призывники проходят психологическое и медицинское обследование. Он также обратился к родителям новобранцев:
«Хочу сказать родителям: волноваться и бояться не стоит. Все военные командиры ответственно подходят к своей работе. Перед призывом на службу в пограничные войска ребята проходят психологическое и медицинское обследование. Они должны быть полностью пригодны к службе, никаких противопоказаний быть не должно. Это хорошие, грамотные, здоровые ребята».
Среди тех, кто отправляется служить, — житель Рудного Арман Нажиканов. Он рассказал, что пришёл в военкомат по собственной инициативе.
«Я приехал из Рудного. Сам, по собственной воле. Не стал ждать СМС от 1414, сам пришёл», — сказал призывник.
Проводить молодых людей пришли и их близкие. Для новобранцев впереди служба, знакомство с новым коллективом и воинским распорядком, а для семей — ожидание их возвращения домой.
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Выпуск ТВ-новостей - 22.09.26
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