Куда пойдут 70% пенсий и пособий? В Казахстане предлагают изменить правила

В Казахстане предлагают изменить порядок использования пенсий и пособий граждан на полном гособеспечении
В Казахстане предлагают пересмотреть порядок использования части пенсионных выплат и государственных социальных пособий граждан, находящихся на полном государственном обеспечении. Цель изменений — исключить повторное финансирование расходов, которые уже покрываются из бюджета.
Речь идёт, в частности, о проживающих в государственных стационарных центрах оказания специальных социальных услуг. За счёт бюджета им обеспечивают проживание, питание, одежду, социальные услуги, медицинскую помощь и уход в предусмотренном законом объёме. Государственное обеспечение также предусмотрено для граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Сейчас 30% пенсии или государственного социального пособия перечисляют самому гражданину. Эти деньги остаются в его личном распоряжении. Остальные 70% направляют на специальный счёт центра и используют на дополнительные нужды получателей услуг, в том числе питание и мягкий инвентарь.
Предлагается скорректировать использование этих 70%, чтобы одни и те же расходы не финансировались дважды. Доля, которую человек получает на личные нужды, не изменится — она по-прежнему составит 30%.
В представленной информации говорится, что высвободившиеся бюджетные средства могут направить на социально значимые проекты, развитие системы социальной защиты и повышение качества социальных услуг. Изменения пока только предлагаются.
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