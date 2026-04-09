Куда пойдут 70% пенсий и пособий? В Казахстане предлагают изменить правила





В Казахстане предлагают изменить порядок использования пенсий и пособий граждан на полном гособеспечении

В Казахстане предлагают пересмотреть порядок использования части пенсионных выплат и государственных социальных пособий граждан, находящихся на полном государственном обеспечении. Цель изменений — исключить повторное финансирование расходов, которые уже покрываются из бюджета.

Речь идёт, в частности, о проживающих в государственных стационарных центрах оказания специальных социальных услуг. За счёт бюджета им обеспечивают проживание, питание, одежду, социальные услуги, медицинскую помощь и уход в предусмотренном законом объёме. Государственное обеспечение также предусмотрено для граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Сейчас 30% пенсии или государственного социального пособия перечисляют самому гражданину. Эти деньги остаются в его личном распоряжении. Остальные 70% направляют на специальный счёт центра и используют на дополнительные нужды получателей услуг, в том числе питание и мягкий инвентарь.

Предлагается скорректировать использование этих 70%, чтобы одни и те же расходы не финансировались дважды. Доля, которую человек получает на личные нужды, не изменится — она по-прежнему составит 30%.

В представленной информации говорится, что высвободившиеся бюджетные средства могут направить на социально значимые проекты, развитие системы социальной защиты и повышение качества социальных услуг. Изменения пока только предлагаются.

Опубликованы имена погибших военнослужащих Опубликован список военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области. Старший лейтенант Мухтарулы Олжас...

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур Президент Казахстана объявил 25 сентября 2026 года днём общенационального траура. Соответствующее распоряжение принято в связи...

Более 2300 граффити зафиксировали в Казахстане за два дня В Казахстане усилили работу по выявлению незаконных надписей и рисунков на зданиях в рамках программы...