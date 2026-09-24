Присматривала за ребёнком и украла серьги: женщину приговорили в Костанайской области

Житикаринский районный суд рассмотрел дело о краже двух пар ювелирных серёг стоимостью 310 тысяч тенге.
Как установил суд, 26 августа 2026 года женщина присматривала за ребёнком потерпевшей в её квартире. Находясь в детской комнате, она похитила две пары серёг 585-й пробы. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.
В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Государственный обвинитель просил назначить ей один год ограничения свободы с пробационным контролем.
Суд учёл раскаяние, состояние здоровья, молодой возраст, отсутствие прежних привлечений к уголовной ответственности и частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено. Женщине назначили 200 часов общественных работ .
Приговор не вступил в законную силу.
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