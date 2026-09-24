USD 441.89 EUR 502.56 RUB 5.19

Присматривала за ребёнком и украла серьги: женщину приговорили в Костанайской области

— Сегодня, 11:24
Изображение для новости: Присматривала за ребёнком и украла серьги: женщину приговорили в Костанайской области

Сгенерировано ИИ


Житикаринский районный суд рассмотрел дело о краже двух пар ювелирных серёг стоимостью 310 тысяч тенге.

Как установил суд, 26 августа 2026 года женщина присматривала за ребёнком потерпевшей в её квартире. Находясь в детской комнате, она похитила две пары серёг 585-й пробы. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Государственный обвинитель просил назначить ей один год ограничения свободы с пробационным контролем.

Суд учёл раскаяние, состояние здоровья, молодой возраст, отсутствие прежних привлечений к уголовной ответственности и частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено. Женщине назначили 200 часов общественных работ .

Приговор не вступил в законную силу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.