Присматривала за ребёнком и украла серьги: женщину приговорили в Костанайской области





Житикаринский районный суд рассмотрел дело о краже двух пар ювелирных серёг стоимостью 310 тысяч тенге.

Как установил суд, 26 августа 2026 года женщина присматривала за ребёнком потерпевшей в её квартире. Находясь в детской комнате, она похитила две пары серёг 585-й пробы. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Государственный обвинитель просил назначить ей один год ограничения свободы с пробационным контролем.

Суд учёл раскаяние, состояние здоровья, молодой возраст, отсутствие прежних привлечений к уголовной ответственности и частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено. Женщине назначили 200 часов общественных работ .

Приговор не вступил в законную силу.

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